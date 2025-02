A cura della Redazione

"Il vostro intervento è stato determinante per evitare che un'accesa discussione degenerasse in un episodio di violenza dalle conseguenze irreparabili. La vostra dedizione e il vostro senso del dovere sono un esempio per tutta la comunità, per questo a nome della città di Castellammare di Stabia desidero esprimervi il mio più sentito ringraziamento per il vostro operato".

Così Luigi Vicinanza, sindaco di Castellammare di Stabia, incontrando a Palazzo Farnese gli agenti della Polizia Municipale Gennaro Folius e Salvatore Di Somma che, con prontezza e professionalità, sono intervenuti in Piazza Principe Umberto lo scorso venerdì 14 febbraio, sventando una lite che avrebbe potuto avere conseguenze tragiche.

Durante l'incontro, al quale hanno preso parte, tra gli altri, anche il vicesindaco Giuseppe Di Capua, l'assessore Beniamino Di Martino e il comandante della Polizia Municipale, Antonio Vecchione, il sindaco Vicinanza ha espresso personalmente il suo apprezzamento per il coraggio e la tempestività dimostrati dagli agenti nell'affrontare una situazione di grave pericolo per l'incolumità pubblica.

L'episodio ha visto protagonisti due uomini coinvolti in un acceso diverbio, culminato con l'estrazione di un coltello, dalla lama di 12 cm, da parte di uno dei due. Grazie al tempestivo intervento degli agenti della Polizia Municipale, presenti in zona, l’aggressore è stato disarmato evitando conseguenze peggiori.