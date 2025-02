A cura della Redazione

"Il Piano Spiaggia per quest'anno non prevederà alcuna concessione ai privati nel tratto che interessa la Villa Comunale e corso De Gasperi. Gli uffici stanno già lavorando per implementare una serie di servizi lungo tutto il litorale. Lo scorso anno è servito anche per testare alcune soluzioni, e quest'anno apporteremo correttivi e migliorie. La ritrovata balneabilità del tratto di mare della Villa Comunale è un'opportunità di crescita unica. Lo abbiamo già constatato, almeno in parte, a partire dal 5 agosto dello scorso anno. Ho già ribadito che la città merita un 'risarcimento', perché per oltre mezzo secolo siamo stati costretti ad andare altrove per fare un semplice bagno" - è quanto annuncia Luigi Vicinanza, sindaco di Castellammare di Stabia.

L'arenile della Villa Comunale resterà libero e senza vincoli, una spiaggia libera attrezzata a disposizione di cittadini e turisti. Ma importanti novità riguarderanno anche il tratto di spiaggia lungo corso Alcide De Gasperi, come spiega lo stesso primo cittadino: "Anche per questa area non verrà assegnata alcuna concessione. Il tratto di costa, infatti, quest'anno sarà dedicato a importanti lavori di ripascimento, che ci permetteranno di allargare e mettere in sicurezza la spiaggia, come previsto dal progetto finanziato con 3 milioni di euro dalla Città Metropolitana di Napoli e che deve essere concluso entro dicembre 2025. Con questo intervento contiamo nei prossimi anni di passare dagli attuali 2150 mq di spiaggia a circa 3.600 mq", spiega il sindaco, indicando le priorità per l’estate 2025 a Castellammare di Stabia.

"Per la prossima estate, un tratto di arenile sarà destinato all'arena del beach soccer, che ospiterà una delle tappe del campionato italiano. Una vetrina importante per valorizzare le nostre bellezze artistiche, archeologiche, naturalistiche ed enogastronomiche. Un'arena che, tuttavia, non limiterà l'accesso alla spiaggia. Stiamo lavorando anche per questo, per fare in modo che chi verrà in città ad assistere alle partite possa trovare altre proposte e alternative per vivere al meglio il proprio soggiorno", continua il sindaco.

"Siamo consapevoli che tutto questo avrà un impatto significativo sulla viabilità e sul traffico. Dobbiamo individuare e aumentare il numero di parcheggi, un problema storico che Castellammare di Stabia si porta dietro da troppi anni. Stiamo lavorando per trovare soluzioni fattibili, che potrebbero coinvolgere anche soggetti privati", conclude Vicinanza.