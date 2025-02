A cura della Redazione

Dopo l'intervento di Carabinieri e Polizia Municipale in via Caio Duilio a Castellammare di Stabia, per rimuovere sedie, transenne e fioriere messe da ignoti per riservarsi abusivamente posti auto, intervien eil sindaco di Castellammare di Stabia Luigi Vicinnza.

"L’operazione svolta all'Acqua della Madonna dai Carabinieri della locale Compagnia, con il prezioso supporto della Polizia Municipale e dell’Ufficio Tecnico Comunale, conferma ancora una volta che a Castellammare di Stabia non c’è spazio per l'illegalità. Ringrazio le forze dell’ordine per il loro impegno quotidiano nella tutela del bene comune e dei diritti di tutti i cittadini. La legalità non può e non deve essere messa in discussione, e ogni tentativo di prevaricazione verrà contrastato con fermezza".