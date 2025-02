A cura della Redazione

Individuati anche 49 stalli con tariffa agevolata giornaliera e in arrivo 16 stalli rosa riservati alle donne in gravidanza o ai genitori con bambini fino a due anni

Tariffazione frazionata a partire dalla seconda ora di sosta su tutte le strisce blu del territorio di Castellammare di Stabia, agevolazioni per i residenti possessori di auto elettriche, e l'individuazione di 16 stalli rosa riservati alle donne in gravidanza. Inoltre, sono stati previsti 49 stalli con tariffa agevolata giornaliera.

Sono queste le principali novità introdotte dalla delibera approvata dalla giunta guidata dal sindaco Luigi Vicinanza, su proposta dell’assessore alla Mobilità e Smart City, Beniamino Di Martino.

"Si tratta di un importante passo avanti per una gestione più equa e moderna della sosta a Castellammare di Stabia. Vogliamo agevolare i cittadini, promuovendo una mobilità più sostenibile e attenta alle esigenze delle famiglie e di chi sceglie veicoli ecologici" - ha dichiarato il sindaco Luigi Vicinanza.

Soddisfatto anche l’assessore Di Martino: "L'introduzione del frazionamento tariffario, degli stalli rosa e delle agevolazioni per le auto elettriche rappresenta un’innovazione concreta per migliorare la vivibilità e rendere più accessibile la sosta a Castellammare".

Stalli lunga sosta. Sono 49 gli stalli di sosta a pagamento con tariffa agevolata individuati in varie zone della città: via Libero d’Orsi, via Cosenza (tratto tra via Panzini e via Martucci) e via Boccaccio. In queste aree il pagamento delle strisce blu, valido tutti i giorni della settimana, sarà così articolato: 3 euro per l’intera giornata; 2 euro per la fascia antimeridiana (9:00 - 15:00); 2 euro per la fascia pomeridiana/serale (15:00 - 21:00).

Abbonamenti per auto elettriche. Novità anche per i residenti possessori di auto elettriche, che potranno usufruire di tariffe agevolate per l’abbonamento annuale e semestrale nei parcheggi con strisce gialle.

Frazionamento tariffario. Viene inoltre introdotto il frazionamento della tariffa per la sosta nelle strisce blu, che consentirà agli utenti di pagare solo il tempo effettivamente utilizzato a partire dalla seconda ora di sosta, evitando di dover corrispondere l’importo di un’intera ora in caso di utilizzo parziale. Le novità entreranno in vigore nei prossimi giorni, il tempo necessario per gli adeguamenti tecnici.

Parcheggio mercato ortofrutticolo. Continua la sperimentazione dell'area di parcheggio all'interno del mercato ortofrutticolo in via Virgilio. L'area è aperta tutti i giorni dalle ore 12.00 alle ore 20.00. Con sosta gratuita la prima ora, ed un euro all'ora a partire dalla seconda ora e per un massimo di tre ore.