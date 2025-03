A cura della Redazione

Sono 39 i nuovi alberi messi a dimora nelle ultime settimane a Castellammare di Stabia. Il progetto, voluto dall'Amministrazione comunale per il verde urbano, prevede l’inserimento di specie arboree adatte al contesto urbano, contribuendo al miglioramento della qualità dell’aria e del decoro cittadino.

"Rendere la Grande Stabia la città dei parchi e del verde passa anche da un serio progetto di aumento della presenza di alberi in città - ha dichiarato il sindaco Luigi Vicinanza -. Piantare nuovi alberi significa investire nella qualità della vita dei cittadini e nella sostenibilità ambientale. Il progetto non solo abbellisce le nostre strade e le nostre scuole, ma contribuisce anche alla riduzione dell’inquinamento e all’ombreggiamento degli spazi pubblici. Ovviamente questo è solo un primo passo, dobbiamo fare di più, per rendere la nostra Castellammare di Stabia sempre più verde e accogliente" -

In particolare, sono stati piantati: 5 tigli e 4 aranci amari presso la scuola Basilio Cecchi; 13 aranci amari su Corso Vittorio Emanuele; 15 lagestroemia indica su via Cosenza (tra piazzetta Bracco e piazzetta San Marco); 2 platani su via Bonito.