"L'Unione Europea non è solo un'Istituzione: è il simbolo di una comunità di popoli che scelgono di camminare insieme, di affrontare le sfide con spirito di collaborazione, di costruire un futuro basato sulla democrazia, la solidarietà e il progresso. Non possiamo permettere che l’idea di un’Europa forte e coesa venga messa in discussione".

E’ quanto dichiara Luigi Vicinanza, sindaco di Castellammare di Stabia, accogliendo l'appello lanciato da Michele Serra per una manifestazione 'con zero bandiere di partiti, solo il blu monocromo europeista' e che si terrà in Piazza del Popolo a Roma sabato 15 marzo.

"Da Roma, città simbolo della nascita del progetto europeo - continua il sindaco Vicinanza -, il prossimo 15 marzo rilanciamo con forza il nostro senso di appartenenza. Saremo a Piazza del Popolo per partecipare alla manifestazione Una piazza per l'Europa. Oggi più che mai, abbiamo bisogno di un'Europa unita, capace di garantire crescita, prosperità e soprattutto pace, con meno burocrazia e più coinvolgimento dei popoli.

Castellammare di Stabia, nella sua storia, è sempre stata protagonista del cambiamento - conclude il primo cittadino -. Da crocevia di culture a culla dell’innovazione navale, la nostra città ha saputo interpretare ogni epoca con spirito di trasformazione e progresso. E oggi, ancora una volta, vogliamo essere protagonisti di un’Europa migliore di quella attuale e che sappia guardare al futuro con determinazione e fiducia”.