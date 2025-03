A cura della Redazione

Contaminati i broccoletti dall’origine del raccolto, sanzionata la ditta della mensa scolastica.

“Le analisi effettuate sui campioni di cibo hanno confermato che quei prodotti – nello specifico i broccoletti – erano contaminati dall'origine del raccolto. Per fortuna, la mensa era intatta ed è garantita in quei locali la salubrità di tutti gli spazi. Ciò non toglie, che nei prossimi giorni saranno applicate le dovute sanzioni alla ditta, come previsto dal capitolato d'appalto, poiché è evidente che tutto ciò non doveva accadere e che sicuramente sono saltati dei passaggi. La nostra attenzione sulla tematica sarà altissima e i controlli proseguiranno”.

A dirlo è Ilaria Abagnale, sindaca di Sant'Antonio Abate, all'esito delle analisi sul caso mensa scolastica.

“Dall'inizio di questa vicenda – aggiunge Ilaria Abagnale – mi sono impegnata in prima persona affinché venissero eseguiti controlli minuziosi che ci permettessero di capire cos'era accaduto, nell'esclusivo interesse dei bambini e delle loro famiglie. Le risultanze finali delle analisi non hanno fatto altro che confermare quanto emerso dai controlli incrociati dal personale dell'Asl Napoli 3 Sud e dai Carabinieri del Nas di Napoli, che ringrazio per l'intervento tempestivo e preciso”.

“Capisco le preoccupazioni dei genitori – prosegue Ilaria Abagnale – ma la nostra decisione di riattivare il servizio mensa era giusta e coerente con quanto emerso e non era affatto una decisione strumentale né politica, anzi era perfettamente in linea con la consultazione avvenuta con il personale qualificato che era intervenuto. La mensa scolastica era stata riattivata solo dopo i controlli che avevano già garantito la sicurezza per tutti e con il solo obiettivo di non determinare l'interruzione di un pubblico servizio – conclude –, in coerenza con le risultanze dei sopralluoghi eseguiti dagli organi preposti”.