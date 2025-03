A cura della Redazione

Saranno circa mille gli studenti delle scuole superiori, provenienti da tutto il Sud Italia, a sfidarsi sabato 8 marzo (a partire dalle ore 8:00) a Castellammare di Stabia, in occasione delle semifinali nazionali delle Olimpiadi della Cultura e del Talento.

Gli alunni partecipanti, provenienti da 150 istituti scolastici di tutto il Mezzogiorno, si ritroveranno al Supercinema (corso Vittorio Emanuele, 97) per sfidarsi in sei test a risposta multipla, ognuno composto da sedici quesiti su varie materie, quali letteratura italiana e internazionale, educazione civica, istituzioni e attualità italiana e internazionale, storia dell’arte, scienze, storia e geografia mondiale, oltre a una prova musicale.

"Accogliere gli studenti che parteciperanno alle semifinali nazionali delle Olimpiadi della Cultura e del Talento è per la nostra città un grande onore. Sarà una giornata all’insegna della cultura, della condivisione e del talento, in cui i ragazzi avranno l’opportunità di mettersi alla prova e, al tempo stesso, di scoprire e apprezzare le bellezze di Castellammare di Stabia. Un’occasione speciale per unire competizione e crescita personale in un clima di festa e, allo stesso tempo, per mostrare le bellezze di Castellammare di Stabia e accogliere con calore i tanti ragazzi e docenti che arriveranno da ogni parte del Sud Italia. La nostra città mira a diventare un punto di riferimento per eventi culturali di alto livello, valorizzando il talento e il merito delle nuove generazioni" – ha dichiarato il sindaco Luigi Vicinanza.

“Le Olimpiadi della Cultura e del Talento rappresentano un’iniziativa di straordinaria importanza per i nostri studenti, offrendo loro la possibilità di mettersi alla prova in un contesto stimolante e altamente formativo. Questa manifestazione sottolinea il valore dell’istruzione e della conoscenza come strumenti fondamentali per il futuro dei giovani e del nostro territorio. Castellammare di Stabia è orgogliosa di ospitare un evento che premia l’impegno, il merito e la passione per il sapere, rafforzando il nostro ruolo di città attenta alla crescita culturale e formativa delle nuove generazioni” - è quanto affermato dall'assessore con delega all'istruzione e all'identità stabiese, Annalisa Di Nuzzo.

"Questa competizione non è solo una sfida intellettuale, ma anche un’occasione di crescita personale e collettiva, contribuendo a diffondere il valore della cultura come strumento di sviluppo e progresso. Un ringraziamento speciale va all’Amministrazione Comunale, che con lungimiranza e impegno sostiene iniziative culturali e formative di grande rilevanza.

La sua capacità di promuovere e accogliere eventi di questo calibro dimostra una visione chiara e concreta per il futuro delle nuove generazioni, investendo nella cultura come leva strategica per la crescita del territorio. Grazie a questo impegno, Castellammare di Stabia torna ad affermarsi come un centro di riferimento per l’educazione, il talento e l’innovazione culturale. Siamo certi che questa edizione delle semifinali sarà un’esperienza stimolante e arricchente per tutti i partecipanti, rafforzando il ruolo della città come punto di riferimento per la cultura e il talento giovanile" – ha dichiarato Daniele Carpentieri, Responsabile Semifinali Sud delle Olimpiadi della Cultura e del Talento.

Le Olimpiadi della Cultura e del Talento sono nate nel 2009 dall’intuizione di Daniele Ceccarelli. L’associazione ha poi ottenuto, negli anni, numerosi riconoscimenti, fino a ricevere nel 2014 una medaglia di rappresentanza del presidente emerito della Repubblica, onorevole Giorgio Napolitano, "a testimonianza del reale apprezzamento della massima carica dello Stato per il concorso".

In occasione della manifestazione, sabato 8 marzo, dalle ore 7:00 alle ore 18:00, l'intero lungomare di corso Garibaldi resterà chiuso al traffico.

Per ulteriori informazioni: www.olimpiadidellacultura.it