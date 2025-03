A cura della Redazione

"STEAMiamoci - Digital Skills - A volte ritornano" è il titolo del progetto che interesserà gli alunni di tre istituti superiori di Castellammare di Stabia, ammesso a finanziamento dalla Regione Campania nell'ambito del bando "BarCamp Locali - Giovani Cultura Innovazione Impresa".

Il progetto, che coinvolgerà circa 500 alunni stabiesi, è stato promosso in partnership dal Comune di Castellammare di Stabia insieme al Liceo Scientifico 'Severi', all'Istituto Superiore 'Ferrari' e all'Istituto Superiore 'Vitruvio'. I tre istituti, beneficiari ognuno di 5.000 euro di finanziamento, saranno impegnati a realizzare spazi per favorire il libero pensiero, la curiosità, la divulgazione e la diffusione dei temi legati all'innovazione e al cambiamento.

Il progetto delle scuole di Castellammare di Stabia, quinto tra i 21 ammessi al finanziamento su 96 domande presentate, ha come obiettivo quello di fornire agli studenti "un'adeguata preparazione in termini di conoscenze e competenze nelle discipline scientifiche, in modo che i giovani possano spendere la propria preparazione in un contesto socio-economico sempre più complesso e governare i fenomeni aziendali nei diversi settori produttivi". In particolare, i BarCamp hanno la finalità di avvicinare i giovani al mondo del lavoro.

"Questo progetto rappresenta un'opportunità unica per gli studenti stabiesi. Permettiamo in questo modo ai nostri giovani studenti di accrescere le loro competenze in ambiti strategici per il futuro. Investire nella formazione significa investire nel futuro di Castellammare di Stabia" - ha dichiarato Luigi Vicinanza, sindaco di Castellammare di Stabia.

Sulla stessa lunghezza d'onda anche Annalisa Di Nuzzo, assessore comunale con delega all'Istruzione e all'Identità Stabiese: "Grazie ai BarCamp, i ragazzi potranno confrontarsi con esperti del settore, acquisire competenze fondamentali e sviluppare un pensiero critico e creativo. L'innovazione passa attraverso la conoscenza e il confronto, e noi vogliamo dare ai nostri giovani gli strumenti migliori per il loro futuro".

Nello specifico, i BarCamp si articoleranno in sei giornate dedicate a seminari, workshop e incontri, durante i quali verranno coinvolti docenti, esperti e imprenditori di vari settori che condivideranno con i giovani il loro know-how e le esperienze maturate. Gli appuntamenti saranno realizzati nelle tre scuole interessate dal progetto, mentre il Comune provvederà alla fornitura dei beni.

Il progetto "STEAMiamoci", che interesserà gli studenti del Liceo Severi, fornirà ai giovani conoscenze teoriche e strumenti, coinvolgendoli in dimostrazioni pratiche, su tre aree: Intelligenza Artificiale, robotica e virtual reality.

Il BarCamp del progetto "Digital Skills" sarà rivolto agli studenti dell'I.S. 'Ferrari' e metterà in evidenza l'importanza e l'impatto funzionale ed efficiente dell'utilizzo di software e hardware nella produzione generale. Tre saranno le aree di interesse: utilizzo del sistema produttivo CAD-CAM per la progettazione e realizzazione di uno specifico pezzo meccanico, made in Italy, e grafica e comunicazione.

"A volte ritornano..." è il titolo del BarCamp che si svolgerà con gli studenti dell'I.S. Vitruvio. Due giorni dedicati alla creazione, all'approfondimento e alla valorizzazione di conoscenze e capacità, replicando situazioni imprenditoriali reali.

Al termine delle iniziative saranno premiati studenti e studentesse che si saranno distinti nel corso dell'anno scolastico 2023/2024 o che realizzeranno il miglior prodotto interattivo.