Sono proseguite anche nel corso dell'ultimo weekend a Castellammare di Stabia le attività di controllo del territorio da parte delle forze dell'ordine. Carabinieri e Polizia Municipale sono stati particolarmente attivi, soprattutto nella zona della movida, interessata anche dai festeggiamenti in onore di San Catello.

Due i deferimenti in stato di libertà: uno per inosservanza dei provvedimenti dell’autorità e uno per furto con destrezza e indebito utilizzo di una carta di credito.

Sul fronte del contrasto al consumo di sostanze stupefacenti, cinque persone sono state segnalate alla Prefettura di Napoli perché trovate in possesso di modiche quantità di droga. L’attività di prevenzione e controllo ha inoltre riguardato 104 veicoli e 225 persone.

Rilevante anche il numero di violazioni al Codice della Strada, che ha portato all’elevazione di 69 contravvenzioni, per un importo complessivo pari a 22.009 euro. Le infrazioni hanno riguardato, tra l’altro, il divieto di sosta e di fermata, la mancata revisione periodica dei veicoli, la guida senza patente, senza cintura di sicurezza o senza casco protettivo, nonché la circolazione priva dei documenti prescritti o della copertura assicurativa. Sono stati inoltre accertati casi di guida con patente revocata e trasporto irregolare di persone, animali o oggetti.

Le attività di controllo saranno intensificate nelle prossime settimane.