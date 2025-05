A cura della Redazione

“La sicurezza stradale è una delle priorità del nostro mandato. Ogni intervento che realizziamo è un passo concreto verso una città più sicura e più vivibile. Questo intervento è una risposta chiara alle richieste di famiglie, genitori e residenti, che da tempo chiedono interventi capaci di rallentare la velocità dei veicoli e proteggere i pedoni" - con queste parole il sindaco di Castelammare di Stabia, Luigi Vicinanza, ha annunciato l'intervento che interesserà in questa prima fase sette arterie stradali dove verranno installati una serie di attraversamenti pedonali rialzati.

L'intervento per il miglioramento della sicurezza stradale cittadina interesserà: via Benedetto Brin dove saranno realizzati due attraversamenti, via Regina Margherita (3 attraversamenti), corso Vittorio Emanuele (4 attraversamenti), Passeggiata Archeologica (3 attraversamenti), via Napoli (un attraversamento), Traversa Tavernola (un attraversamento) e viale Europa (2 attraversamenti). Complessivamente saranno realizzati sedici attraversamenti, collocati nei tratti più sensibili per l’incolumità dei pedoni.

Questa operazione rientra in un più ampio piano di messa in sicurezza della rete stradale cittadina, volto a contrastare l’eccesso di velocità e a incentivare una mobilità più consapevole e sostenibile.