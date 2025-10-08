A cura della Redazione

Castellammare di Stabia sarà protagonista alla TTG Travel Experience di Rimini, la manifestazione italiana di riferimento per la promozione del turismo mondiale in Italia e la commercializzazione dell'offerta turistica italiana nel mondo.

Domani, giovedì 9 ottobre alle ore 10:30, nello spazio della Regione Campania, l’assessore con delega al turismo, Nunzia Acanfora parteciperà al panel “Le destinazioni turistiche tra presente e futuro”, raccontando l’esperienza e la visione della Grande Stabia come destinazione in crescita, tra valorizzazione del patrimonio, innovazione e sostenibilità.

A moderare e concludere l’incontro sarà Felice Casucci, assessore regionale al Turismo della Campania.