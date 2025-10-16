A cura della Redazione

Diventa permanente il parcheggio nell’area del mercato ortofrutticolo di via Virgilio a Castellammare di Stabia. Dopo i buoni risultati della sperimentazione avviata la scorsa estate, la Giunta guidata dal sindaco Luigi Vicinanza ha approvato la delibera che rende stabile l’utilizzo degli spazi come parcheggio nelle ore e nei giorni in cui non si svolge il mercato.

Una scelta che mira a ottimizzare l’uso delle aree pubbliche e migliorare la gestione della mobilità cittadina, in un punto strategico a pochi passi dal centro e dalla Villa Comunale.

“Dopo i buoni risultati ottenuti questa estate abbiamo deciso di rendere stabile l'utilizzo dell'area mercato come parcheggio in determinate ore del giorno. Aggiungiamo altri posti auto dopo l'apertura del parcheggio da 150 stalli nei pressi dell'ospedale. In una città che sta diventando sempre più attrattiva facciamo un altro passo avanti verso un nuovo piano di mobilità”, ha dichiarato il sindaco Vicinanza.

Il parcheggio sarà a pagamento, non custodito, e gestito con due diversi piani tariffari: invernale (dal 1° ottobre al 30 aprile) ed estivo (dal 1° maggio al 30 settembre). In entrambi i periodi la prima ora di sosta sarà gratuita, mentre la seconda e la terza ora costeranno un euro ciascuna, con un limite massimo di permanenza di 3 ore. Previste inoltre fasce orarie di gratuità notturna.

Intanto, sempre nell’ottica di una mobilità più sostenibile, l’amministrazione ha annunciato che domenica 19 ottobre sarà attiva la Zona a Traffico Limitato (ZTL) in Villa Comunale, lungo corso Giuseppe Garibaldi, dalle ore 10 alle 16.

