Nasce il Comitato “Non Spezzate la Linea”, un gruppo di cittadini che si mobilita per difendere il collegamento diretto tra Gragnano, Castellammare di Stabia e Napoli.
La riconversione della ex linea ferroviaria Gragnano–Castellammare in sistema su gomma rischia infatti di interrompere una direttrice storica verso Napoli, introducendo un cambio obbligatorio di mezzo per migliaia di pendolari.
Questo comporterebbe un aumento dei tempi di percorrenza, maggiori disagi per studenti e lavoratori e una riduzione dell’efficienza del trasporto pubblico.
“Non siamo contrari al miglioramento della mobilità né a soluzioni sostenibili – dichiarano i promotori – ma non accettiamo che questo comporti un peggioramento concreto della vita quotidiana dei cittadini”.
Il Comitato chiede che il progetto non precluda definitivamente il ritorno al trasporto su ferro e che venga garantita la continuità del collegamento verso Napoli, evitando soluzioni che obblighino a cambi di mezzo e perdite di tempo.
È stata avviata una raccolta firme sul territorio, con l’obiettivo di coinvolgere cittadini, pendolari e studenti in una scelta che riguarda direttamente la qualità della vita quotidiana.