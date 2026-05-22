A cura della Redazione

Rafforzare la formazione professionale a Castellammare di Stabia nei settori del turismo e della cantieristica navale, due tra le principali vocazioni produttive e lavorative della città.

Questo il tema dell’incontro svoltosi in Regione Campania tra una delegazione della terza commissione del Consiglio comunale stabiese e l’assessora regionale alle politiche del Lavoro e della Formazione Angelica Saggese. L'incontro rientra nell’azione svolta dall’amministrazione e dal Consiglio comunale di Castellammare in difesa e a favore dello sviluppo dello storico stabilimento navale Fincantieri. All’iniziativa, favorita dall'interessamento del capogruppo stabiese di "Casa riformista" Ciro Di Martino e dall’attenzione verso il territorio del consigliere regionale Ciro Buonajuto, hanno partecipato le consigliere Giusy Amato, Teresa D’Angelo, Rosanna De Simone, Tina Somma e lo stesso Di Martino, segnando così un superamento di carattere istituzionale delle divergenze politiche in sede locale.

È stata portata all'attenzione dell'assessora Saggese la necessità di favorire percorsi formativi specifici con particolare riferimento al mondo dei mestieri e dei servizi turistici, convinti che un rilancio del territorio passi attraverso la presenza di maestranze qualificate. Il tavolo di lavoro ha potuto beneficiare della disponibilità dell'assessora Saggese che si è immediatamente calata nelle necessità del territorio stabiese, elaborando proposte e fornendo spunti di riflessione. Assessora e terza commissione hanno così avviato un percorso di collaborazione finalizzato al raggiungimento di un duplice obbiettivo, formare manodopera locale per arrestare lo spopolamento e garantire alle realtà produttive locali, prevalentemente cantieristica navale e turismo, manodopera qualificata.