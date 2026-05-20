A cura della Redazione

Stretta sulle spiagge libere attrezzate: la Città di Castellammare di Stabia ha disposto la decadenza dell’autorizzazione demaniale e la revoca dell’affidamento in gestione per gli arenili di “Pozzano”, della “Palombara” e de “La Rotonda”.

Il provvedimento è stato adottato a seguito di sopralluoghi e controlli eseguiti nei mesi scorsi - su impulso della Procura della Repubblica di Torre Annunziata - dall’ufficio Demanio, dal settore Urbanistica, dal Comando di Polizia Locale e dalla Capitaneria di Porto di Castellammare di Stabia. Nel corso delle verifiche sono state riscontrate diverse violazioni, tra cui il mancato smontaggio delle opere stagionali di facile rimozione, oltre alla realizzazione di interventi difformi a quanto indicato nell’offerta tecnica presentata in sede di gara.

I controlli hanno accertato, tra l’altro, irregolarità nei servizi igienici e nell’accessibilità per persone con disabilità e criticità negli allacci alla pubblica fognatura, nei sistemi di videosorveglianza e nella installazione di impianti a energia solare. I bagnanti potranno continuare ad avere libero accesso alle spiagge, che resteranno pienamente fruibili.

“Il rispetto delle regole e della legalità viene prima di tutto. L’obiettivo dell’amministrazione comunale è garantire una gestione corretta, trasparente e conforme alle concessioni rilasciate, nell’interesse della collettività e della tutela del nostro litorale”, dichiara il sindaco Luigi Vicinanza.