A cura della Redazione

Partiranno domani, martedì 19 maggio, e proseguiranno fino a sabato 23 maggio le operazioni di rimozione delle due funi traenti della Funivia di Monte Faito, danneggiate durante il tragico incidente del 17 aprile 2025.

L’intervento, che sarà realizzato da Eav, interesserà l’area urbana lungo il tracciato funiviario compreso tra la stazione inferiore di via Quisisana e la linea elettrica a 60 kV di Terna. Il cronoprogramma delle operazioni prevede un piano strutturato in due fasce orarie, dalle 8 alle 13 e dalle 14 alle 19. Al fine di consentire le operazioni di rimozione dei cavi in sicurezza e a garanzia dell’incolumità pubblica e privata, l’amministrazione raccomanda la massima collaborazione e il rispetto delle eventuali delimitazioni e indicazioni fornite dai soggetti responsabili in materia di sicurezza individuati dall’impresa che si occuperà dei lavori.

“Invito i residenti delle aree interessate alla massima collaborazione durante le operazioni di rimozione delle funi della Funivia del Monte Faito. Si tratta di un sacrificio temporaneo causato da una tragedia che è ancora una ferita aperta per la nostra comunità”, dichiara il sindaco Luigi Vicinanza.