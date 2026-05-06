A cura della Redazione

Abbandonava rifiuti speciali lungo via Schito, nella zona nord di Castellammare di Stabia, ma è stato incastrato dalle immagini circolate sul web.

Questa mattina gli agenti del Nucleo della Polizia Ambientale della Polizia Municipale hanno identificato e denunciato per reati ambientali un uomo sorpreso a scaricare in strada pezzi di carrozzeria.

L’attività, condotta dal comandante Francesco Del Gaudio e coordinata dal maggiore Vincenzo Bisogni, ha consentito di risalire al conducente del veicolo utilizzato per il trasporto dei rifiuti grazie all’analisi dei filmati diffusi in rete. L’automobile è stata inoltre sottoposta a sequestro penale e affidata a un custode giudiziario, venendo così sottratta alla disponibilità del trasgressore