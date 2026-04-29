A cura della Redazione

Beccato dalle telecamere mentre si allontanava dopo aver commesso un’omissione di soccorso: un automobilista è stato identificato in poche ore grazie al sistema di video-sorveglianza cittadino dagli agenti del Nucleo di Polizia Stradale della Polizia Municipale di Castellammare di Stabia, guidata dal comandante Francesco Del Gaudio.

L’intervento, coordinato dal tenente Maria Vanacore, ha riguardato un incidente tra un’autovettura e un motoveicolo avvenuto in via Bonito, all’altezza di piazza Cristoforo Colombo, nella mattinata di lunedì 27 aprile. L’analisi delle immagini ha permesso di ricostruire con precisione i movimenti del veicolo dell’uomo in fuga, che si è successivamente presentato spontaneamente negli uffici del comando della Polizia locale per fornire la propria versione dei fatti. La vittima dell’incidente è stata dimessa dall’ospedale con una prognosi di 30 giorni.

«Questo risultato è la dimostrazione concreta che investire in sicurezza e tecnologia paga: il nostro sistema di video-sorveglianza ha consentito di individuare in poche ore il responsabile di un gesto grave e inaccettabile. Castellammare di Stabia non è terra di impunità: continueremo a rafforzare ogni strumento utile a garantire legalità e protezione ai cittadini», ha dichiarato il sindaco Luigi Vicinanza.