A cura della Redazione

Catello De Luca, studente dell'Istituto Tecnico “Luigi Sturzo” di Castellammare di Stabia, ha vinto il primo posto assoluto nella categoria “Area Tecnica junior” alla XV edizione dei Campionati di Italiano 2026. Il giovane talento ha trionfato nella finale nazionale svolta a Salerno, eccellendo per competenza e passione

il sindaco Luigi Vicinanza e l’assessore all’Educazione Annalisa Di Nuzzo esprimono il loro compiacimento per il successo del giovane De Luca: “Congratulazioni a Catello De Luca, brillante studente dell’Istituto 'Luigi Sturzo', per aver conquistato il primo posto alle Olimpiadi di italiano. Un risultato straordinario che premia il talento, l’impegno e la passione per lo studio, e che rende onore non solo alla sua scuola ma all’intera comunità di Castellammare di Stabia. A Catello va il nostro plauso, con l’augurio che questo traguardo sia solo l’inizio di un percorso ricco di soddisfazioni. Un ringraziamento alla dirigente scolastica Cinzia Toricco, ai docenti e alla famiglia che lo hanno sostenuto in questa sfida”.