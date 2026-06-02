Castellammare, rifacimento del manto stradale su corso Garibaldi: lavori conclusi in anticipo

A cura della Redazione

Si sono conclusi con cinque giorni di anticipo rispetto al cronoprogramma i lavori di rifacimento del manto stradale su Corso Garibaldi a Castellammare di Stabia. L’intervento, avviato nelle scorse settimane, è stato articolato in tre diverse fasi operative, interessando l'intero tratto compreso tra l'Hotel Miramare e Piazza Principe Umberto. La chiusura anticipata del cantiere ha permesso di limitare ulteriormente i disagi per cittadini, residenti, attività commerciali e automobilisti, restituendo alla città una delle sue principali arterie completamente riqualificata e più sicura per la circolazione.

Questi lavori rientrano nel piano di manutenzione straordinaria delle strade cittadine, finanziato con 2 milioni di euro dalla Città di Castellammare di Stabia. Il programma, già in corso, ha comportato il rifacimento di altre strade importanti come via Venezia, Corso Vittorio Emanuele, via Roma, via Libero D'Orsi e via Fondo d'Orto, e continuerà nei prossimi mesi con ulteriori opere di riqualificazione.

“Avevamo assunto un impegno con la città: completare i lavori in tempi certi, limitando al massimo i disagi - dichiarano il sindaco Luigi Vicinanza e il vicesindaco e assessore ai Lavori Pubblici Giuseppe Di Capua -. Oggi possiamo dire di aver raggiunto questo obiettivo, riuscendo addirittura a chiudere il cantiere con cinque giorni di anticipo rispetto alle previsioni. Ringraziamo i cittadini, i residenti e i commercianti per la collaborazione e la pazienza dimostrate durante le settimane di lavoro.”