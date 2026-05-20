A cura della Redazione

Interventi di pulizia, rimozione dei rifiuti e ripristino del minimo decoro nell’area del piazzale delle ex Nuove Terme di Stabia, attualmente di proprietà della Regione Campania nell’ambito delle procedure legate alla realizzazione del futuro ospedale di Castellammare di Stabia.

Le operazioni, in corso in questi giorni, sono state disposte dalla Direzione Generale per le Risorse Strumentali della Regione Campania a seguito della richiesta avanzata dalla Città di Castellammare di Stabia che nelle scorse settimane aveva sollecitato un intervento urgente raccogliendo le segnalazioni di cittadini, albergatori e operatori della zona preoccupati per le condizioni di degrado dell’area.

Non solo lavori di bonifica: la Regione ha previsto anche la realizzazione di una rete di protezione per impedire nuovi episodi di abbandono illecito di rifiuti e utilizzi impropri del piazzale.

“Ringrazio l’assessore all’Ambiente Claudia Pecoraro e gli uffici della Regione Campania per il giusto riscontro alla richiesta avanzata dall’amministrazione comunale. La pulizia e la messa in sicurezza del piazzale, con l’inizio della stagione turistica, rappresentano un segnale di attenzione verso un’area strategica per la città”, dichiara il sindaco Luigi Vicinanza.