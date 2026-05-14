A cura della Redazione

Domenica 17 maggio 2026, alle ore 11.00, presso la Villa Comunale di Castellammare di Stabia, nell’ambito del Mercato della Terra Slow Food della Costiera Sorrentina, sarà sottoscritto l’Accordo di Convenzione tra ANCI Campania e Slow Food Campania APS dedicato alla promozione delle Politiche Locali del Cibo in Campania.

L’intesa nasce con l’obiettivo di costruire un percorso condiviso tra istituzioni locali e realtà territoriali per promuovere sistemi alimentari più sostenibili, inclusivi e legati alle comunità, riconoscendo il cibo come elemento centrale per la salute, l’ambiente, le economie locali e la coesione sociale.

L’accordo si ispira ai principi della Carta di Pisa per le Politiche del Cibo, documento che riconosce il ruolo strategico dei Comuni nella costruzione di Food Policy territoriali capaci di mettere in relazione ambiente, welfare, educazione, agricoltura, sviluppo locale e qualità della vita.

In questo quadro, ANCI Campania promuoverà il coinvolgimento delle amministrazioni comunali in percorsi condivisi sulle Politiche Locali del Cibo, mentre Slow Food Campania APS contribuirà attraverso il lavoro svolto con Condotte, Comunità Slow Food, Mercati della Terra, produttori e reti civiche impegnate nella tutela dell’agrobiodiversità e nella valorizzazione delle produzioni locali.

“Con questo accordo, ANCI Campania compie una scelta strategica e quanto mai attuale. Le Politiche Locali del Cibo rappresentano oggi uno strumento concreto per sostenere i territori, valorizzare le produzioni locali, promuovere salute, sostenibilità ambientale e coesione sociale. I Comuni possono svolgere un ruolo decisivo nel costruire modelli di sviluppo più equilibrati e vicini alle comunità, mettendo al centro qualità della vita, agricoltura, tutela del paesaggio ed economia locale”, dichiara Francesco Morra, Presidente ANCI Campania.

A firmare l’accordo saranno Francesco Morra, Presidente ANCI Campania, e Patrizia Spigno, Presidente Slow Food Campania APS.

Nel corso dell’incontro interverranno Luigi Carbone, Vice Presidente ANCI Campania, e Maria Lionelli, Responsabile Politiche Locali del Cibo per Slow Food Campania, che approfondiranno le motivazioni e gli obiettivi dell’intesa.

Previsti inoltre gli interventi di Rosaria Galiano, Funzionario dell’Assessorato Agricoltura della Regione Campania – “Promozione e Valorizzazione dell’Agroalimentare Campano”, e di Pierluigi D’Apuzzo, Presidente Slow Food Costiera Sorrentina e Capri APS.

“La firma dell’accordo all’interno del Mercato della Terra Slow Food della Costiera Sorrentina rappresenta un’occasione importante per rafforzare il dialogo tra istituzioni, comunità e produttori locali, valorizzando modelli di sviluppo fondati sulla sostenibilità, sulla qualità agroalimentare e sulle identità territoriali”, dichiara Patrizia Spigno, Presidente Slow Food Campania APS.