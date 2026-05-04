A cura della Redazione

Martedì in musica per gli studenti di quattro scuole di Castellammare di Stabia. Domani, 5 maggio alle 11, la band musicale Ars Nova Napoli, porterà i ritmi della melodia popolare nell’auditorium del liceo scientifico Francesco Severi dove si ritroveranno, per il quinto appuntamento di Ethnos per le scuole, anche gli alunni degli istituti Bonito Cosenza, Enzo Ferrari e Panzini. Un incontro, coordinato dal direttore artistico della rassegna Gigi Di Luca, che arriva dopo Bia Ferreira al Mav di Ercolano, Nubras Ensamble a San Giorgio a Cremano, Baba Sissoko a Torre Annunziata e La Banda del Sud al teatro Corallo di Torre del Greco.

Nato dall’amore per il repertorio popolare campano, Ars Nova Napoli ha iniziato a muovere i primi passi portando la musica in strada, trasformando le vie del centro storico della città in un palco naturale. Una intuizione artistica che ben presto hanno travalicato i confini cittadini. I ritmi della band napoletana che, oggi, continuano ad attraversare piazze, vicoli, mercati e marciapiedi di tutta Italia, sono stati veri protagonisti a importanti eventi e festival tra Francia, Spagna, Grecia e Svizzera.

“Ars Nova”, spiega Gigi Di Luca, direttore artistico di Ethos per le scuole “esegue un repertorio vario, aperto alle molteplici sonorità del Sud e non solo, dalle pizziche pugliesi alle serenate siciliane, dai classici napoletani alle tarantelle calabresi e, affacciandosi anche al di là dei propri confini scopre connessioni con il rebetiko greco e la musica balcanica”.

Ethnos per scuole è cofinanziato dall’assessorato alle politiche sociali della Regione Campania e si inserisce in Attraversamenti, il progetto organizzato da Ethnos Club APS e da La Bazzarra in collaborazione con una rete associativa. Gli studenti delle primarie e secondarie da gennaio ad oggi hanno partecipato a laboratori musicali, incontri con musicisti professionisti di livello nazionale e internazionale e concerti.