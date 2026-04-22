A cura della Redazione

Ieri, a seguito del decesso di un paziente cinquantenne residente nell’area stabiese, la famiglia, pur nel profondo dolore per l’improvvisa perdita, ha compiuto un gesto di straordinario coraggio e altruismo acconsentendo alla donazione degli organi.

Il complesso intervento di prelievo è stato effettuato presso l’ospedale San Leonardo di Castellammare di Stabia, grazie a un eccellente lavoro di squadra che ha visto la piena collaborazione tra il coordinamento ospedaliero di procurement, le unità di rianimazione, la sala operatoria e la direzione sanitaria medica di presidio.

Si tratta di un dono inestimabile che, nel pieno rispetto della privacy, offre una concreta possibilità di vita a più pazienti in attesa di trapianto. La donazione degli organi rappresenta una delle più alte espressioni di solidarietà: un gesto capace di trasformare il dolore in speranza e di generare nuova vita.

Prosegue, nel contempo, l’impegno dell’Asl Napoli 3 Sud che, a seguito della riorganizzazione delle attività di procurement secondo le indicazioni regionali e del Centro Regionale Trapianti, continua a rafforzare la propria rete operativa per garantire tempestività ed efficienza nei percorsi donativi e trapiantologici.

“Desidero esprimere, a nome dell’intera Azienda - dice Giuseppe Russo direttore generale asl Napoli 3 Sud -, la più profonda gratitudine alla famiglia del donatore per il gesto di straordinaria generosità compiuto in un momento di immenso dolore. La donazione degli organi è un atto di altissimo valore civile e umano, che consente di salvare vite e restituire speranza a chi attende.

Questo risultato è anche frutto della professionalità e della dedizione dei nostri operatori sanitari, che con competenza e spirito di servizio garantiscono percorsi sicuri ed efficaci. L’Asl Napoli 3 Sud continuerà a investire nel rafforzamento della rete trapiantologica e nella promozione della cultura della donazione, affinché sempre più cittadini possano essere informati e consapevoli dell’importanza di questo gesto di vita”.