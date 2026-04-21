A cura della Redazione

Sarà inaugurato venerdì 24 aprile alle ore 12:30, nell’ambito del più ampio programma di rigenerazione urbana del centro antico, il nuovo largo Salita Piazza Grande a Castellammare di Stabia.

Un risultato concreto di un progetto che punta a restituire decoro urbano all’area compresa tra Piazza Fontana Grande e la Strada del Gesù, attraverso un intervento di recupero atteso da anni, capace di coniugare riqualificazione urbana e sostenibilità ambientale, con l’obiettivo di migliorare la vivibilità e valorizzare il patrimonio architettonico e culturale.

Nel dettaglio l’intervento è stato pensato per rafforzare la naturale vocazione della piazza: una parte significativa sarà destinata al verde, mentre la restante ospiterà aree gioco attrezzate per bambini. In linea con il programma di rigenerazione urbana dell’intera zona, questa mattina nell’area antistante Palazzo Farnese, porta d’accesso al centro antico, sono state installate nuove fioriere e arredi urbani con lo scopo di migliorare il decoro e garantire maggiore sicurezza.

“L’inaugurazione di largo Salita Piazza Grande rappresenta un segnale concreto dell’impegno dell’amministrazione nel restituire dignità e centralità al centro antico. Si tratta di un ulteriore passo di un percorso che punta a migliorare la qualità della vita dei cittadini e a rilanciare il tessuto economico e sociale della città di un'area ricca di storia e cultura, a due passi dal porto, dalle enormi potenzialità", dichiarano il sindaco Luigi Vicinanza e il vicesindaco e assessore ai Lavori Pubblici Giuseppe Di Capua.