La Città di Castellammare di Stabia ha avviato la procedura di gara per i lavori di ripavimentazione di quattro importanti arterie cittadine: via Nocera, via Cosenza, via Michele Esposito e via Santa Maria dell’Orto.
Il bando prevede l’invito, tramite sorteggio, di dieci società, con l’aggiudicazione affidata all’impresa che presenterà l’offerta economicamente più vantaggiosa.
Gli interventi riguarderanno in particolare la sostituzione dell’attuale pavimentazione in sampietrini con asfalto lungo via Nocera, via Cosenza e via Michele Esposito, con l’obiettivo di migliorare la sicurezza stradale, la percorribilità e il decoro urbano. Diverso invece l’approccio previsto per via Santa Maria dell’Orto, dove – trattandosi di un’area del centro storico – si procederà al ripristino dei sampietrini, come indicato dalla Soprintendenza di Napoli.
Il progetto è finanziato con un investimento complessivo di tre milioni di euro stanziati dalla Regione Campania. L’avvio dei lavori è previsto al termine degli interventi già programmati dalla società che gestisce la rete elettrica, finalizzati allo spostamento dei cavi sotto la sede stradale.
«Si tratta di un passo decisivo per rispondere alle esigenze di residenti, automobilisti ed esercenti – dichiarano il sindaco Luigi Vicinanza e il vicesindaco con delega ai Lavori Pubblici Giuseppe Di Capua –. Interveniamo su strade che da anni rappresentano criticità evidenti, con l’obiettivo di restituire sicurezza, funzionalità e decoro alla città».
Un piano di interventi che punta a riqualificare alcune delle arterie più trafficate e deteriorate del territorio, segnando un ulteriore passo nel programma di manutenzione straordinaria della rete viaria cittadina.