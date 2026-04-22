A cura della Redazione

Le acque della Villa Comunale di Castellammare di Stabia si confermano balneabili in vista della stagione estiva 2026. A certificarlo è la Regione Campania attraverso i dati del monitoraggio condotto da Arpac, finalizzato alla verifica del rispetto dei parametri previsti dalla normativa vigente.

Un risultato che consolida, per il terzo anno consecutivo, la revoca - avvenuta il 5 agosto 2024 - del divieto di balneazione che gravava sull’area da oltre 50 anni. Il quadro complessivo restituisce una fotografia positiva per l’intero litorale stabiese, con la maggioranza dei tratti analizzati classificata come “eccellente”.

Accanto alla confermata balneabilità in Villa Comunale, sono numerosi i punti della costa che raggiungono il più alto livello di qualità previsto dagli standard europei. In particolare, risultano eccellenti le acque dell’arenile Pennella, di Santa Maria di Pozzano, dei Bagni di Pozzano e di Cava di Pietra. Classificazione “buona”, invece, per le acque della zona di Marina di Stabia. Unica eccezione è il tratto dell’ex cartiera, dove la balneazione è ancora temporaneamente vietata.

Gli uffici comunali sono già al lavoro per rendere l’arenile fruibile e sicuro in vista dell’apertura della stagione estiva. Dopo il servizio di assistenza e salvataggio ai bagnanti per i tratti di spiaggia a libera fruizione, l’amministrazione comunale ha affidato i lavori per il posizionamento, in collaborazione con la Capitaneria di porto, delle boe di delimitazione delle aree di balneazione.

“I dati confermano l’importanza delle azioni di controllo e degli interventi ambientali messi in campo negli ultimi anni, grazie all'impegno della Regione Campania. Un lavoro che restituisce alla comunità un mare sicuro, balneabile e in larga parte eccellente. Nelle prossime settimane la spiaggia dell'arenile sarà attrezzata con tutti i servizi necessari per garantire a cittadini e turisti una piena fruizione dell’area in vista della stagione estiva. Rivendichiamo la decisione di lasciare la spiaggia libera, senza prevedere alcuna concessione ai privati, come risarcimento nei confronti degli stabiesi a cui per oltre mezzo secolo è stato negato l'accesso al mare", dichiara il sindaco Luigi Vicinanza.