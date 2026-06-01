Castellammare, in Villa Comunale arrivano le "Olimpiadi della Legalità"

A cura della Redazione

Lo sport come veicolo di legalità, inclusione e partecipazione torna protagonista a Castellammare di Stabia. Domenica 7 giugno, a partire dalle ore 10, la Villa Comunale ospiterà le "Olimpiadi della Legalità", una manifestazione dedicata ai valori positivi dello sport e alla promozione della cittadinanza attiva tra i più giovani.

L'iniziativa rientra nel progetto "La Bellezza della Legalità", finanziato dal Comune di Castellammare di Stabia e dalla Città Metropolitana di Napoli nell'ambito del cartellone degli eventi metropolitani 2025-2026. L'evento si svolgerà in occasione della Giornata Nazionale dello Sport e vedrà il coinvolgimento di numerose associazioni sportive del territorio.

Per l'intera mattinata il lungomare e la spiaggia antistante la Villa Comunale si trasformeranno in una grande palestra a cielo aperto, offrendo a cittadini e visitatori la possibilità di assistere a esibizioni e dimostrazioni di diverse discipline sportive. Tra le attività in programma figurano ginnastica acrobatica, fitboxing, basket, danza, pallavolo, tennis, tennistavolo e pattinaggio.

L'obiettivo dell'iniziativa è quello di promuovere i valori del rispetto delle regole, della sana competizione e della condivisione, attraverso il linguaggio universale dello sport, coinvolgendo in particolare le nuove generazioni in un percorso di crescita fondato sul rispetto e sulla responsabilità.

Nel corso della manifestazione è prevista anche la premiazione di alcuni atleti stabiesi che si sono distinti nelle rispettive discipline a livello nazionale e internazionale. Un riconoscimento che intende valorizzare il loro impegno e il loro sacrificio, proponendoli come modelli positivi per i giovani del territorio.

«Le Olimpiadi della Legalità rappresentano un'occasione importante per promuovere i valori del rispetto delle regole, del fair play e della partecipazione attiva alla vita della comunità. Attraverso lo sport vogliamo trasmettere un messaggio forte di inclusione, responsabilità e cittadinanza, valorizzando al tempo stesso i talenti del nostro territorio», ha dichiarato il sindaco Luigi Vicinanza.

L'appuntamento si propone quindi come una giornata di festa e aggregazione, capace di coniugare sport, educazione e impegno civile, in uno degli spazi simbolo della città, con la partecipazione di associazioni, famiglie e giovani atleti uniti nel segno della legalità.