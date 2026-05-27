Castellammare sostiene le eccellenze locali: il Comune chiede nuove regole sull'origine dei prodotti

A cura della Redazione

La Città di Castellammare di Stabia scende in campo per difendere e valorizzare le eccellenze agroalimentari del territorio. Dopo la delibera approvata dalla Giunta lo scorso 14 maggio, il sindaco Luigi Vicinanza ha inviato una nota ufficiale al presidente nazionale dell’Anci Gaetano Manfredi, al presidente di Anci Campania Francesco Morra, al presidente della Regione Campania Roberto Fico e all’assessore regionale all’Agricoltura Carmela Serluca per sostenere la proposta avanzata da Coldiretti Napoli sulla revisione delle norme europee relative all’origine doganale dei prodotti agricoli e alimentari.

L’obiettivo dell’iniziativa è modificare l’attuale regolamento comunitario che consente di definire “italiano” un prodotto anche quando le materie prime arrivano completamente dall’estero, purché l’ultima trasformazione sostanziale avvenga in Italia.

«L’amministrazione comunale ritiene necessario promuovere ogni iniziativa utile a rafforzare la trasparenza delle informazioni ai consumatori e la valorizzazione delle produzioni agroalimentari nazionali e locali», si legge nella comunicazione inviata dal primo cittadino stabiese.

Il Comune di Castellammare porta avanti da tempo, insieme a Coldiretti Napoli, un percorso di promozione delle produzioni tipiche del territorio attraverso iniziative come il “Mercato Campagna Amica”, ospitato in Villa Comunale. Il prossimo appuntamento è fissato per sabato 30 maggio nell’area dei Cento Passi, dalle 8.30 alle 14.

Intanto da Anci è arrivato un primo riscontro positivo: l’associazione nazionale dei Comuni italiani ha fatto sapere che il sindaco di Pisa Michele Conti, delegato Anci ad Agricoltura e sovranità alimentare, ha già avviato interlocuzioni in Europa per sostenere la revisione della normativa. Il tema sarà inoltre inserito nel prossimo parere del Comitato dedicato all’Organizzazione comune dei mercati agricoli.