A cura della Redazione

Una giornata dedicata all’inclusione, alla partecipazione e alla condivisione attraverso il linguaggio universale del gioco. Si terrà domani, venerdì 15 maggio, dalle ore 9.00 alle ore 13.00, negli spazi della Villa Comunale e dell’arenile di Castellammare di Stabia, la seconda edizione del “Giorno del Gioco”.

L’iniziativa è promossa dall’assessorato all’Educazione e alle Politiche Giovanili della Città di Castellammare di Stabia, nell’ambito del progetto internazionale “Città dei bambini”, e realizzata in collaborazione con il Comune di San Giorgio a Cremano, con il laboratorio regionale “Città dei Bambini e delle Bambine” e con il progetto “Città che legge”.

Il tema scelto per il 2026 è “Il Gioco Oltrepassa i Confini”: un messaggio forte e attuale che pone l’attenzione sul valore del gioco come strumento di pace, integrazione e dialogo tra culture. Per l’occasione, la città si trasformerà in un laboratorio urbano a cielo aperto, dove bambini e bambine potranno vivere esperienze di incontro, creatività e partecipazione in spazi aperti e inclusivi senza barriere linguistiche, culturali o sociali.

La mattinata prevederà attività ludiche, educative, artistiche e sportive pensate per coinvolgere scuole, famiglie, associazioni e realtà del territorio.

“Si tratta di un grande progetto internazionale a cui il Comune di Castellammare di Stabia, insieme a numerose altre realtà, ha aderito fin dallo scorso anno e che intendiamo portare avanti anche in futuro, con l’obiettivo di ripensare profondamente il modo in cui i bambini vivono la città e di garantire loro spazi adeguati e realmente a misura di bambino”, dichiarano il sindaco Luigi Vicinanza e l’assessore all’Educazione Annalisa Di Nuzzo.