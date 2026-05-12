A cura della Redazione

Turismo enogastronomico e marketing territoriale al centro della tavola rotonda organizzata dal Comitato Identità Stabiane in programma venerdì 15 maggio alle ore 18 presso “Stabia Vista Mare”, ristorante-pizzeria situato sul lungomare Garibaldi di Castellammare di Stabia.

L’iniziativa rappresenta il primo appuntamento informativo dedicato al mondo della ristorazione e del turismo, con l’obiettivo di aprire un confronto tra operatori del settore, esperti e professionisti sulle strategie utili a rafforzare l’attrattività turistica della città attraverso la valorizzazione delle sue eccellenze gastronomiche.

Alla discussione prenderanno parte Luciano Pignataro, giornalista de Il Mattino e storica firma del settore food & wine; Mariella Verdoliva, presidente della Fondazione Parco dei Monti Lattari e delegata del Comitato Identità Stabiane; Carmen Guerriero, avvocato e giornalista di Travel & Wine Magazine; ed Emilio Moggio, portavoce della Comunità del Cibo impegnata nella promozione dei biscotti tipici di Castellammare di Stabia.

L’evento è organizzato in collaborazione con la società By Tourist, specializzata da oltre vent’anni nel marketing territoriale e nella comunicazione turistica.

L’incontro è aperto a ristoratori, pizzerie, operatori del comparto food & wine e professionisti del turismo, chiamati a confrontarsi su idee, progetti e strumenti per promuovere Castellammare di Stabia attraverso le sue materie prime, le tradizioni culinarie e le peculiarità del territorio.