A cura della Redazione

Sono partiti questa mattina i lavori di rifacimento del manto stradale di Corso Garibaldi a Castellammare di Stabia. Gli interventi hanno preso il via con il primo step del cantiere, che interessa il tratto di circa 200 metri compreso tra l’Hotel Miramare e la traversa Palazzo Terme.

Per ridurre al minimo i disagi a cittadini e attività commerciali, il cantiere sarà articolato in tre fasi operative e avrà una durata complessiva stimata di circa quattro settimane. Secondo il cronoprogramma, tra una settimana i lavori proseguiranno con il secondo step fino all’altezza di via Gaeta, mentre il completamento degli interventi, previsto entro le due settimane successive, interesserà il tratto fino a Piazza Principe Umberto.

Il piano di manutenzione straordinaria, avviato nei mesi scorsi e destinato all’intero territorio cittadino, è finanziato con 2 milioni di euro dalla Città di Castellammare di Stabia. Il programma ha già consentito il rifacimento di via Venezia, corso Vittorio Emanuele, via Roma, via Libero D’Orsi e via Fondo d’Orto.

“Abbiamo programmato il cantiere in tre diverse fasi operative proprio per limitare al massimo i disagi a cittadini, residenti e attività commerciali, assicurando al tempo stesso tempi certi per il completamento dei lavori. Stiamo portando avanti un piano concreto di manutenzione straordinaria e rigenerazione urbana che interesserà l’intero territorio cittadino. Si tratta di interventi necessari per garantire maggiore sicurezza sul piano della viabilità e più decoro urbano. L’obiettivo è restituire alla comunità strade più moderne e funzionali, migliorando allo stesso tempo la qualità della vita e la mobilità in città”, dichiara il sindaco Luigi Vicinanza.