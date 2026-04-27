Sono iniziati in questi giorni, nella zona del Capo Rivo a Castellammare di Stabia, i lavori di pulizia e manutenzione del Rivo San Pietro, all’interno del quale convogliano le acque piovane dei quartieri collinari della città. L’intervento, realizzato grazie al contributo della Città Metropolitana di Napoli, prevede il decespugliamento dell’area a monte del rivo e la rimozione dei detriti presenti nell’alveo.