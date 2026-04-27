Sono iniziati in questi giorni, nella zona del Capo Rivo a Castellammare di Stabia, i lavori di pulizia e manutenzione del Rivo San Pietro, all’interno del quale convogliano le acque piovane dei quartieri collinari della città. L’intervento, realizzato grazie al contributo della Città Metropolitana di Napoli, prevede il decespugliamento dell’area a monte del rivo e la rimozione dei detriti presenti nell’alveo.
Le operazioni proseguiranno nelle prossime settimane nella parte a valle: prevista anche qui la pulizia delle caditoie, con l’obiettivo di garantire in vista della stagione estiva il corretto deflusso delle acque piovane e prevenire criticità e possibili allagamenti in caso di precipitazioni intense.
«Si tratta di un intervento fondamentale per la sicurezza del territorio, soprattutto in vista della stagione estiva, quando eventi meteo improvvisi possono mettere sotto pressione il sistema di deflusso delle acque», dichiara il sindaco Luigi Vicinanza.
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