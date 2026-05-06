A cura della Redazione

Tradizione, fede e fuochi d'artificio in riva al mare: Castellammare di Stabia è pronta per le celebrazioni del suo santo patrono.

In occasione della solennità di San Catello, la città si prepara a un fine settimana di grande partecipazione tra appuntamenti religiosi e popolari. Si parte domani giovedì 7 maggio con l'accensione, nel tardo pomeriggio, delle luminarie colorate in Piazza Giovanni XXIII, via Giuseppe Mazzini e Piazza Principe Umberto.

Da venerdì 8 maggio fino a domenica 10, la Villa Comunale tornerà ad animarsi con le tradizionali bancarelle, che offriranno stand gastronomici, artigianato e prodotti tipici del territorio.

Domenica 10, invece, spazio al momento più atteso da cittadini e fedeli con la processione della statua del santo patrono. La partenza è prevista alle ore 18:30 dalla Concattedrale di Santa Maria Assunta e San Catello. Il percorso attraverserà via Sarnelli, Piazza Principe Umberto, via Santa Maria dell'Orto, via Catello Fusco, via Roma, Piazza Spartaco, via Rispoli, Corso Vittorio Emanuele, Piazza Principe Umberto, via Mazzini, con ritorno nella Concattedrale.

A chiudere i festeggiamenti sarà lo spettacolo pirotecnico in programma alle ore 22.00 di domenica: il cielo sopra il golfo di Castellammare di Stabia si illuminerà grazie a un grande spettacolo di fuochi d'artificio a mare, visibile lungo tutta la costa.

"Con le luminarie, i fuochi d’artificio e le bancarelle, per il secondo anno consecutivo restituiamo alla città un appuntamento con la tradizione popolare dei festeggiamenti per San Catello. Non solo il recupero di un momento di partecipazione per la comunità, ma anche un’occasione di valorizzazione turistica del territorio e delle sue eccellenze", dichiarano il sindaco Luigi Vicinanza e l'assessore al Turismo e alle Attività produttive Nunzia Acanfora.