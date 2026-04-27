È arrivata oggi la ratifica ufficiale da parte della Presidenza Nazionale degli esiti delle elezioni svoltesi lo scorso 29 marzo presso la sede del Gruppo A.N.M.I. “M.O.V.M. Luigi Longobardi” di Castellammare di Stabia. L’assemblea generale dei soci aveva infatti eletto il nuovo organo direttivo, chiamato a guidare l’associazione per il quadriennio 2026-2030.

Dallo scrutinio finale, ora confermato a livello nazionale, emerge la composizione del nuovo direttivo: presidente il dottor Vincenzo Amato, vicepresidente il professor Ernesto Freiles. Completano il consiglio i consiglieri Mario Sicignano, Sebastiano Abagnale, Vincenzo Gardini Gallotti e Claudio Carrese, rappresentante dei soci aggregati.

Il neo presidente Vincenzo Amato è un funzionario amministrativo in quiescenza del Ministero dell’Interno, con un lungo percorso professionale maturato tra la Questura e la Prefettura di Napoli. In precedenza ha prestato servizio anche nella Marina Militare, con il grado di sergente furiere presso lo Stato Maggiore della Marina e la Capitaneria di Porto di Napoli.

“Sono onorato per l’incarico assegnatomi – ha dichiarato Amato –. Il lavoro che ci aspetta è impegnativo, ma siamo pronti ad affrontarlo con determinazione. Con il contributo di tutti i soci vogliamo continuare a promuovere la cultura del mare, il rispetto dell’ambiente e rafforzare il legame con la Marina Militare”.

Il nuovo presidente ha inoltre rivolto un ringraziamento al direttivo uscente e al presidente Verdoliva per l’impegno e il lavoro svolto negli anni precedenti.

Con la nuova guida, l’associazione si prepara a proseguire le proprie attività sul territorio, puntando su valori come tradizione, tutela ambientale e diffusione della cultura marinara.