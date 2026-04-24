A cura della Redazione

Torna sabato 25 aprile e domenica 26 aprile a Castellammare di Stabia il Villaggio del Mare al Borgo Antico di Stabia. Sbarco dei pirati in via Duilio, all'Acqua della Madonna, dalle ore 10 alle 14, con giochi per i più piccoli, animatori e gonfiabili. Inoltre a bordo del battello Cafè do Mar sono previsti acquari e laboratori dedicati al mare con il team dell'Associazione Stabiesi Post Fata Resurgo e Fabio Gentile di Clownfishes. Non mancheranno le tipicità locali e le ricette tipiche degli chalet, primi piatti di mare e bontà del territorio, dai biscotti ai carciofi e verdure di stagione. Un'apertura di stagione all'insegna di sorrisi, giochi e tutela del mare, dai più piccoli alle famiglie per dare il benvenuto all'estate.

«Il programma si inserisce nelle ultime giornate di programmazione del Med Cooking Congress - illustra Francesco Napolitano, presidente del Comitato Borgo Antico di Stabia -. Ringraziamo per la collaborazione l'Associazione Porto Borbonico, Pro Natura, Pro Loco, Lega Navale, Circolo Canottieri, il Comitato Identità Stabiane e la polizia municipale. La sinergia creata ci vedrà impegnati per giugno con nuovi eventi, nel cuore del centro storico stabiese, come la caccia al tesoro e serate spettacolo che ci accompagneranno fino all'autunno».

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