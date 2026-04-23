A cura della Redazione

Prenderanno il via da lunedì 11 maggio i lavori di rifacimento del manto stradale su corso Garibaldi. L’intervento riguarda una delle arterie più importanti della città e rientra in un programma di manutenzione straordinaria per migliorare la viabilità urbana, finanziato con 2 milioni di euro dalla Città di Castellammare di Stabia. Per ridurre al minimo i disagi a cittadini e attività commerciali, il cantiere sarà organizzato in tre fasi operative e avrà una durata complessiva stimata di circa quattro settimane.

Il piano di manutenzione straordinaria, avviato nei mesi scorsi e destinato all'intero territorio cittadino, ha già consentito il rifacimento di via Venezia, corso Vittorio Emanuele, via Roma, via Libero D’Orsi e via Fondo d’Orto. Il cronoprogramma dei lavori prevede nei prossimi mesi altri interventi sul manto stradale in via Sanità, via Ripuaria, via Rajola, via Privati, via Pietro Carrese, via Monaciello, traversa Mele e traversa Schito. Confermato inoltre il finanziamento della Regione Campania per via Nocera. Cantieri in corso e ultimati anche nel centro antico, dove venerdì 24 aprile alle 12.30 sarà inaugurato Largo Piazza Salita Grande.

“Stiamo portando avanti un piano concreto di manutenzione straordinaria e rigenerazione urbana che interesserà l’intero territorio cittadino. Si tratta di interventi necessari per garantire maggiore sicurezza ai cittadini sul piano della viabilità e più decoro urbano. L’obiettivo è restituire alla comunità strade più moderne e funzionali, migliorando allo stesso tempo la qualità della vita e la mobilità in città", dichiarano il sindaco Luigi Vicinanza e il vicesindaco e assessore ai Lavori Pubblici Giuseppe Di Capua.