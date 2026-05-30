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Castellammare di Stabia, la nota di chiarimento sulla balneabilità delle acque

Castellammare di Stabia, la nota di chiarimento sulla balneabilità delle acque

Nessun divieto, solo lavori di completamento delle opera di difesa e di pascimento

(2 minuti di lettura)
A cura della Redazione

L’amministrazione comunale comunica che l’ordinanza emessa dalla Capitaneria di Porto di Castellammare di Stabia, affissa lungo il litorale, non è correlata alla qualità delle acque marine né rappresenta un divieto di balneazione per motivi sanitari o ambientali. Il provvedimento si applica esclusivamente all’area interessata dai lavori di completamento delle opere di difesa della costa e di ripascimento.

In particolare, le limitazioni riguardano il tratto di arenile e lo specchio acqueo compresi tra la spiaggia adiacente al Porto di Marina di Stabia (escluso) e la zona antistante via Tito. Le disposizioni della Capitaneria di Porto sono state adottate per garantire la sicurezza durante le attività di cantiere e per consentire il completamento degli interventi di riqualificazione del litorale.

Si ribadisce che gli esiti dei monitoraggi e delle verifiche effettuate dall'ARPAC confermano la balneabilità delle acque in conformità alla normativa vigente. L'amministrazione comunale rassicura i cittadini sulla piena balneabilità delle acque e invita tutti a prestare la massima attenzione nelle aree interessate dai cantieri.

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