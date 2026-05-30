Castellammare di Stabia, la nota di chiarimento sulla balneabilità delle acque

A cura della Redazione

L’amministrazione comunale comunica che l’ordinanza emessa dalla Capitaneria di Porto di Castellammare di Stabia, affissa lungo il litorale, non è correlata alla qualità delle acque marine né rappresenta un divieto di balneazione per motivi sanitari o ambientali. Il provvedimento si applica esclusivamente all’area interessata dai lavori di completamento delle opere di difesa della costa e di ripascimento.

In particolare, le limitazioni riguardano il tratto di arenile e lo specchio acqueo compresi tra la spiaggia adiacente al Porto di Marina di Stabia (escluso) e la zona antistante via Tito. Le disposizioni della Capitaneria di Porto sono state adottate per garantire la sicurezza durante le attività di cantiere e per consentire il completamento degli interventi di riqualificazione del litorale.

Si ribadisce che gli esiti dei monitoraggi e delle verifiche effettuate dall'ARPAC confermano la balneabilità delle acque in conformità alla normativa vigente. L'amministrazione comunale rassicura i cittadini sulla piena balneabilità delle acque e invita tutti a prestare la massima attenzione nelle aree interessate dai cantieri.