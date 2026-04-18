A cura della Redazione

Un appuntamento culturale dedicato alla memoria e alla letteratura quello in programma sabato 18 aprile 2026 alle ore 18.30 a Sant’Agnello, presso la Congrega del Santissimo Sacramento e della Natività di Maria Vergine.

L’iniziativa, promossa dal Comune di Sant’Agnello in collaborazione con l’associazione Aequa 20, rientra tra gli eventi organizzati per celebrare i 150 anni dalla fondazione del Corriere della Sera, avvenuta per opera del napoletano Eugenio Torelli Viollier.

Al centro dell’incontro la figura di Maria Antonietta Torriani, prima giornalista donna del quotidiano, nota anche con lo pseudonimo di “Marchesa Colombi”. Scrittrice attenta alla condizione femminile, Torriani è ricordata per il suo impegno sociale e politico e per opere che raccontano con sensibilità il mondo delle donne, come il celebre libro “In risaia”, dedicato alla dura vita delle mondine.

A discuterne saranno Antonietta Vinaccia, già docente di lettere all’Istituto Nautico “Nino Bixio”, e Felicio Izzo, già dirigente scolastico del Liceo Artistico “De Chirico” di Torre Annunziata e presidente A.P.L.I.

L’incontro rappresenta un’occasione per approfondire una figura centrale del giornalismo italiano e riflettere sul ruolo delle donne nella storia dell’informazione e della società. L’ingresso è libero.