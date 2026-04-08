A cura della Redazione

Prosegue a ritmo sostenuto il programma di riqualificazione del verde urbano a Castellammare di Stabia. Da novembre ad oggi, nella Villa Comunale, sono stati messi a dimora 58 tra alberi e arbusti, oltre a circa 150 piante erbacee ornamentali, nell’ambito di un più ampio progetto di valorizzazione degli spazi pubblici e dell’arenile.

Nel dettaglio, in meno di sei mesi sono stati piantati 22 lecci, 12 alberi del rosario, 9 jacarande, 3 tamerici, 3 arbusti di agnocasto e 9 piante aromatiche di elicriso. A queste si aggiungono circa 150 esemplari di margherita africana, contribuendo a restituire colore e decoro a uno dei luoghi simbolo della città.

Gli interventi si inseriscono in una strategia più ampia che punta alla riforestazione urbana e all’adattamento ai cambiamenti climatici, con l’obiettivo di migliorare la qualità della vita e rendere gli spazi cittadini più vivibili e sostenibili.

«Gli interventi in Villa Comunale rappresentano un ulteriore tassello nel percorso di cura e valorizzazione del verde cittadino – ha dichiarato il sindaco Luigi Vicinanza –. Stiamo lavorando con continuità per restituire decoro e qualità agli spazi pubblici, con azioni concrete e programmate».

Il primo cittadino ha inoltre sottolineato come, dopo il ritorno della balneabilità nel tratto di mare antistante la Villa, l’obiettivo sia ora quello di rendere Castellammare sempre più sostenibile, attraverso una gestione attenta del patrimonio arboreo e nuove piantumazioni che proseguiranno anche nei prossimi mesi.