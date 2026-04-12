A cura della Redazione

La restituzione al pubblico del percorso laboratoriale promosso a partire dallo scorso anno, in occasione del 75esimo anniversario della scomparsa di Raffaele Viviani, negli istituti di istruzione secondaria di secondo grado dal Comune di Castellammare di Stabia con l’Assessorato all’Educazione e all’Identità.

È questo lo spirito dello spettacolo "Noi e Don Rafele", a cura di Camilla Scala e Anna Spagnuolo, in scena con un doppio appuntamento lunedì 13 aprile al Teatro Karol di Castellammare di Stabia: la prima replica, in programma alle 9.30, sarà dedicata esclusivamente agli studenti; la seconda, prevista alle 20.30, sarà invece aperta al pubblico.

Il progetto ha coinvolto alunni provenienti da diversi istituti superiori della città in un percorso laboratoriale volto a promuovere educazione, partecipazione e costruzione dell’identità culturale attraverso la pratica teatrale: un'occasione per i ragazzi di conoscere e reinterpretare il teatro di Viviani, profondamente legato alla storia e alla tradizione culturale della città di Castellammare di Stabia.

“Noi e Don Rafele” rappresenta, dunque, la naturale conclusione dell’anno di iniziative nelle scuole stabiesi rivolte alla valorizzazione del grande drammaturgo stabiese. L'omaggio a Viviani proseguirà poi mercoledì 15 aprile al teatro Karol, alle ore 20.30, con lo spettacolo "Cortile di donna", di Renato Giordano e con Antonella Morea, ispirato alla vita di Luisella Viviani, sorella del drammaturgo stabiese.

I protagonisti di "Noi e Don Rafele"

Regia, drammaturgia, adattamento scenico e conduzione del laboratorio Camilla Scala e Anna Spagnuolo.

Laboratorio teatrale con studenti provenienti da I.T.S. “Luigi Sturzo”, I.T.S. “M. P. Vitruvio”, I.I.S. “Enzo Ferrari”, IPSSEOA “Raffaele Viviani”, Liceo Scientifico “Francesco Severi”, I.T.I. “Renato Elia”.

Interpreti Rosaria Amita, Maria Rosaria Balzano, Carmen Cioffi, Consiglia Coticelli, Michele De Martino, Angelica Di Capua, Francesco Pio Di Lauro, Palma Esposito, Melissa Guerriero, Pasquale Matrone, Mariagrazia Sanzone, Nadia Schettino, Mariarosaria Somma, Ilaria Vitiello.

Costumi di Carla Vitaglione, musiche di Salvatore Torregrossa, luci, audio e scene di Casa del Contemporaneo.