A cura della Redazione

Il Consiglio comunale di Castellammare di Stabia ha approvato, a maggioranza compatta, l’ordine del giorno relativo all’individuazione di aree idonee per la realizzazione del nuovo Palazzetto dello Sport della città. Il documento impegna il sindaco e la Giunta a dare indirizzo agli uffici competenti – Direzione Patrimonio e Direzione Urbanistica – affinché procedano, mediante avviso pubblico, all’indizione di una manifestazione di interesse.

L’obiettivo è effettuare una ricognizione delle aree disponibili sul territorio comunale che possano ospitare la futura infrastruttura sportiva. L’iniziativa si inserisce nel quadro della programmazione dell’ente, in coerenza con il Bilancio di Previsione 2026-2028 e con il Piano Triennale delle Opere Pubbliche, e rappresenta un passo concreto verso la realizzazione di una “Città dello Sport”. Si tratta di un primo passaggio operativo che l’amministrazione compie per dotare Castellammare di Stabia di una struttura moderna e funzionale, al servizio della comunità e dello sviluppo del territorio.

“La realizzazione di un Palazzetto dello Sport è un obiettivo strategico, già previsto nel mio programma elettorale e nelle linee programmatiche di mandato. Castellammare di Stabia è, a tutti gli effetti, una capitale dello sport. In poco tempo l’amministrazione ha riqualificato il Mercantili Sport Park a Postiglione, ha ristrutturato con fondi della Città metropolitana la palestra del liceo Severi, ha contribuito alla riqualificazione del campetto del San Marco e riaperto la palestra della nuova scuola Salvati. Prossimamente inaugureremo anche il campetto Siani al rione Cmi. Si tratta di strutture fondamentali per offrire ai giovani alternative sane, sottrarli alla strada e creare opportunità di crescita, successo e inclusione. Castellammare merita rispetto e investimenti all’altezza delle sue potenzialità”, ha detto in aula il sindaco Luigi Vicinanza.