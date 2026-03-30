A cura della Redazione

Attività svolta in ambienti non autorizzati, somministrazione abusiva di alimenti e bevande, intrattenimento musicale privo di licenze, lavoratori senza contratto e violazioni igienico-sanitarie, oltre a emissioni sonore fuori norma.

È il bilancio di un’operazione condotta nella serata di ieri dalla Polizia Locale di Castellammare di Stabia, guidata dal comandante Francesco Del Gaudio, all’interno di un locale della movida del centro cittadino. Alla task force hanno preso parte anche i militari della Compagnia Carabinieri di Castellammare di Stabia, agli ordini del Maggiore Giuseppe De Lisa, il personale dei NAS di Napoli, il Nucleo NIL (Ispettorato del Lavoro), i tecnici dell’ARPAC e la mandataria SIAE di Castellammare di Stabia.

Sanzionato il titolare di un noto locale del centro: durante i controlli, coordinati dal Tenente Donato Palmieri, è stato infatti accertato che un’area seminterrata, non destinata ad uso commerciale né agibile sotto il profilo urbanistico, veniva utilizzata per la somministrazione di alimenti e bevande in assenza delle necessarie autorizzazioni. È emerso poi che l’attività di intrattenimento musicale con dj-set avveniva senza le licenze di pubblico spettacolo.

Durante l’ispezione sono stati individuati inoltre diversi lavoratori privi di regolare contratto. Il personale dei NAS ha riscontrato ulteriori criticità sotto il profilo igienico-sanitario, mentre i tecnici ARPAC hanno accertato emissioni sonore non conformi ai limiti previsti dal piano di zonizzazione acustica comunale. Al titolare dell’esercizio sono state comminate diverse sanzioni amministrative da parte della Polizia Locale, oltre a prescrizioni sanitarie da parte dei NAS e sanzioni per violazioni in materia di lavoro e diritti SIAE. È stata inoltre disposta la diffida a proseguire l’attività in assenza delle autorizzazioni necessarie.