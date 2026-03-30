A cura della Redazione

Si terrà domani, martedì 31 marzo, alle ore 20, nella Concattedrale di Santissima Maria Assunta e San Catello, il concerto di Pasqua della Nuova Orchestra Scarlatti dal titolo “Sacre passioni”, promosso e sostenuto dal Città di Castellammare di Stabia.

Un appuntamento con la musica che inaugura la programmazione pasquale voluta dall’amministrazione Vicinanza nel segno della pace e della riflessione. L’evento propone la formula, consolidata negli anni sempre con grande successo, della performance teatrale del tableau vivant realizzati da Teatri 35 con accompagnamento musicale dal vivo. La Nuova Orchestra Scarlatti si esibirà nello Stabat Mater di Giovanni Battista Pergolesi - concepito per soprano, contralto e archi - in cui il grande compositore mescola passione terrena e spirituale.

Sono molti i talenti cresciuti nell’orchestra fondata e diretta dal Maestro Gaetano Russo, tra cui Giogiò Cutolo, il giovane musicista ucciso per futili motivi in piazza Municipio a Napoli nel 2023. Sul podio della N.O.S. ci saranno il direttore Alfonso Todisco, il soprano Chiara Polese, il contralto Tonia Langella. L’ingresso è libero fino ad esaurimento posti.

“Con il concerto “Sacre passioni” della Nuova Orchestra Scarlatti inauguriamo un percorso pasquale che vuole essere, prima di tutto, un momento di raccoglimento e di condivisione per l’intera comunità. Un invito a scoprire la città attraverso un’esperienza che unisce fede, cultura e turismo in un unico momento. La musica, in un luogo simbolico come la Concattedrale, diventa occasione per fermarsi, ascoltare e riscoprire il senso più autentico della Pasqua”, dichiara il sindaco Luigi Vicinanza.