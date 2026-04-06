A cura della Redazione

Si terrà domani, martedì 7 aprile alle ore 11.00, alle Fontane del Re dei Boschi di Quisisana, l’inaugurazione della prima tappa del sentiero che conduce alla cascata del Rio Lavello. L’iniziativa, aperta alla cittadinanza e alla stampa, chiude la ricca programmazione pasquale promossa e sostenuta dal Comune di Castellammare di Stabia. All’evento inaugurale parteciperanno il sindaco Luigi Vicinanza e il presidente del Parco dei Monti Lattari Enzo Peluso.

Il progetto di valorizzazione del percorso escursionistico è stato realizzato dalla Città di Castellammare di Stabia e dall’assessorato all’Identità, in collaborazione con Archeoclub d'Italia Stabiae e CAI Castellammare di Stabia, con il finanziamento dell’ente Parco dei Monti Lattari.

Il sentiero si snoda lungo l’antico acquedotto borbonico per una lunghezza di circa 1.500 metri e offre l’opportunità di riscoprire un suggestivo cammino immerso nella natura, costeggiato da filari di platani e ippocastani, con una vegetazione prevalentemente mediterranea. Per l’occasione il tratto è stato arricchito con 12 totem ecosostenibili in legno e con mattonelle di terracotta, realizzati dai giovani studenti dell’istituto comprensivo “Bonito-Cosenza”.