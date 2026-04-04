A cura della Redazione

La Santa Pasqua diventa simbolo di rinascita identitaria a Castellammare di Stabia, con il recupero di appuntamenti come il Lunedì di Pozzano e il Martedì di Monte Coppola. In prima linea la Basilica del Santuario di Santa Maria di Pozzano e le associazioni del Comitato Identità Stabiane, con la collaborazione dei Comuni di Castellammare di Stabia e di Pimonte.

Il programma:

Lunedì 6 aprile alle ore 10 appuntamento alla Concattedrale per la passeggiata culturale organizzata dal Comitato Identità Stabiane, con le guide escursioniste dell’associazione Agem e il Comitato Borgo Antico di Stabia. Un percorso dal centro storico stabiese al Santuario di Pozzano, dove ad accogliere gli ospiti ci sarà alle ore 11 la tammurriata alla Madonna con i Cantori Pellegrini Vincenzo Romano e Laura Paolillo.

Alle ore 12 Supplica alla Madonna e celebrazione Eucaristica. A seguire il pranzo conviviale offerto da T.O.M Maccheronata in Allegria. Si concluderà tra musiche e balli e la visita guidata alla Basilica.

Martedì 7 aprile torna il Martedì di Monte Coppola, appuntamento che ha visto in prima linea già da giorni le associazioni del Comitato Identità Stabiane, con sopralluoghi per la pulizia dell’area ed incontri con i Comuni di Castellammare di Stabia e Pimonte. La grande sinergia tra gli enti pubblici e le associazioni ha permesso di ripulire in tempi brevi i boschi di Quisisana e il percorso fino a Monte Coppola. Per l’occasione l’associazione Protezione Verde Pro Natura si è occupata dei sopralluoghi e delle relazioni tecniche oltre che agire in prima linea per la raccolta con il team dell’antica necropoli di Stabia e le società predisposte dai Comuni interessati che hanno coinvolto anche il Parco dei Monti Lattari.

E dunque martedì alle ore 10 partirà la passeggiata dalla Reggia Borbonica, per i boschi di Quisisana e verso Monte Coppola. Sarà a disposizione anche un bus per disabili e persone anziane. Confermata la partecipazione anche dell’APS Abili alla Vita.

In cima a Monte Coppola, nella zona più pianeggiante, a dare il benvenuto ci sarà il Gruppo Tammorra Pimontese, l’associazione Pizza e Panuozzo di Gragnano, il Consorzio dei Produttori Penisola Sorrentina Dop. Da rilevare che grazie a Raffaele La Mura della cantina Poggio delle Baccanti, presidente del Consorzio Vini, sono stati recuperati gli antichi vigneti di Castellammare di Stabia situati in cima al Monte Coppola.

Nello stesso giorno alle ore 11 ci sarà l’inaugurazione con il Sindaco Luigi Vicinanza della prima tappa de “Il sentiero della cascata del Lavello", progetto realizzato dalla Città di Castellammare di Stabia curato dall’Assessore Annalisa Di Nuzzo, in collaborazione con Archeoclub d'Italia APS Stabiae e CAI Castellammare di Stabia, finanziato dall'Ente Parco dei Monti Lattari.

Per l’occasione il percorso del sentiero è stato arricchito con il posizionamento di 12 totem ecosostenibili in legno e con mattonelle di terracotta. Le mattonelle sono state realizzate dai giovani studenti dell’istituto comprensivo “Bonito-Cosenza” coordinati dall’insegnante Anna Di Capua.

➡️Per essere sempre aggiornato clicca "Segui" sulla nostra pagina Facebook