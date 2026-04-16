A cura della Redazione

La Città di Castellammare ricorda le vittime della funivia di Monte Faito. In occasione del primo anniversario della tragedia, domani venerdì 17 aprile alle 14.30, in coincidenza con l’ora in cui si verificò l’incidente, si terrà una cerimonia civile nei pressi della stazione della Circumvesuviana in piazza Unità d’Italia.

Alla commemorazione prenderanno parte il sindaco di Castellammare di Stabia, Luigi Vicinanza, il sindaco di Vico Equense, Giuseppe Aiello, il Rettore del Santuario di San Michele, don Catello Malafronte, una delegazione dell’Ambasciata inglese, autorità civili e militari e la dirigenza Eav.

Nel corso del rito civile sarà deposta una corona di fiori, come segno di omaggio e memoria. La giornata prevederà anche un momento di raccoglimento religioso nel Santuario di San Michele a Faito, con una Santa Messa officiata alle ore 12 da Monsignor Francesco Alfano, arcivescovo della Diocesi Sorrento-Castellammare di Stabia. “Un’occasione per rinnovare, a distanza di un anno, un ricordo che resta vivo e condiviso nella coscienza collettiva del territorio. Una ferita ancora aperta per le nostre comunità”, dichiara il primo cittadino Vicinanza.