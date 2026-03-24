A cura della Redazione

Pompei si prepara a diventare punto di riferimento per il dibattito sul turismo sostenibile e sull’innovazione territoriale. Venerdì 27 marzo 2026, alle ore 19, il Teatro Di Costanzo Mattiello ospiterà il workshop dal titolo “Riscoprire il passato, costruire il futuro”, un appuntamento dedicato al rilancio del sistema turistico legato al sito Unesco della Grande Pompei e al ruolo delle DMO (Destination Management Organization).

L’iniziativa, patrocinata dal Comune di Pompei e curata dall’associazione Sensi Linguaggi Creativi, punta a mettere al centro il tema dell’accoglienza turistica e del miglioramento della qualità della vita dei cittadini, attraverso un modello di sviluppo sostenibile capace di coniugare cultura, economia e territorio.

A moderare l’incontro saranno la giornalista e conduttrice televisiva Diletta Acanfora e l’attore e conduttore Vito Amato. I saluti istituzionali saranno affidati al sindaco di Pompei, Andreina Esposito, mentre l’introduzione sarà curata da Giuseppe Scagliarini, presidente dell’associazione promotrice.

Ricco il parterre degli ospiti, con rappresentanti istituzionali e operatori del settore turistico ed economico: tra questi Francesco Ranieri, sindaco di Terzigno e capofila DMO Vesuvio, Loredana Pettinati, manager con esperienza internazionale, Gaspare Coppola di Confcommercio, Christian Cutino di Ciboh Studio ed Ecodigital Campania, e Luca Coppola, presidente del Consorzio Costa del Vesuvio.

Le conclusioni saranno affidate a Vincenzo Cirillo, esperto di promozione territoriale della Città Metropolitana di Napoli, ed Enzo Maraio, assessore al Turismo della Regione Campania.

Spazio anche alla cultura e allo spettacolo, con la partecipazione di artisti come il tenore Luca Venditto, il chitarrista Espedito De Marino e l’Accademia di danza “Le Divine” di Amelia Mascia.

L’evento è aperto a enti, scuole, associazioni, imprese e cittadini: un momento di confronto e condivisione per immaginare il futuro del territorio partendo dalla valorizzazione del suo straordinario patrimonio storico e culturale. L’ingresso è libero.