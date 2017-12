A cura della Redazione

Sarà il Teatro Naturale delle Cento Fontane, a Torre del Greco, ad ospitare il concerto “Santa Lucia… vicina”, un momento musicale in cui a farla da padrona sarà la canzone napoletana e il suo repertorio classico. Appuntamento per le ore 19,30 di venerdì 29 dicembre, nell’ambito della rassegna Luoghi Comuni, progetto realizzato da Federalberghi Costa del Vesuvio e finanziato grazie ai fondi POC Campania 2014-2020 .

«"Santa Lucia...vicina" nasce con l'obiettivo di rappresentare, con questo spettacolo, l’opportunità di “tornare” a Napoli per chi a Napoli da tempo non vive più: per chi ha dovuto lasciarla per inseguire un’ambizione, o semplicemente la certezza del lavoro, oppure per amore». A dirlo è la direttrice artistica, Anna Lia Perna, che sarà accompagnata da Sasà Piedepalumbo alla fisarmonica, da Gennaro Venditto alla chitarra ed Emidio Ausiello alle percussioni.

Lo spettacolo si configura come la possibilità di trascorrere del tempo respirando sonorità, atmosfere ed emozioni familiari, vivendo in questo modo la dolce illusione di essere tornati a casa; ed è così che “Santa Lucia luntana”, finalmente, s’avvicina...

Al termine è previsto un momento degustativo di prodotti tipici. L'ingresso è gratuito.

Sabato 30 dicembre, invece, alle ore 10,15, un altro momento alla riscoperta dei miti della tradizione napoletana. Con “Palepolis”, in programma a Palazzo Baronale, sarà possibile rivivere tutti i miti della tradizione partenopea grazie all’associazione Karma, arte cultura e teatro.

«Siamo felici - dichiara Adelaide Palomba, Presidente di Federalberghi Costa del Vesuvio - di aver dato vita ad un cartellone di eventi che sta raccogliendo consensi di critica e pubblico. Ci interessava mettere in scena spettacoli di qualità e offrire a visitatori, turisti e cittadini uno spaccato delle nostre tradizioni».

